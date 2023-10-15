WADA наказало 222 российских спортсмена на основе данных московской лаборатории

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька сообщил, что 222 российских спортсмена были наказаны в результате расследования, основанного на данных московской лаборатории (LIMS) и изъятых оттуда проб.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)