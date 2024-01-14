Вредно для здоровья: постельное белье из какой ткани никогда не выберет врач

Какие подушки и одеяла полезнее для сна? Нужно ли при выборе постельных принадлежностей обращать внимание на состав наполнителей? Какие простыни лучше выбирать и как часто они требуют стирки? Все эти вопросы стоит выяснить, выбирая очередной комплект постельного белья, новую подушку или одеяло.