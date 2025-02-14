Как выглядели 12 исторических личностей, о которых мы имеем представление только из кино

Смотреть фильмы, посвященные историческим личностям, — это очень интересно. Однако мы часто формируем представление об их внешности исключительно на основе кинокартин, не задумываясь о том, как эти персонажи выглядели в реальной жизни.
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