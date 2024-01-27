Александр Тыгин назначен руководителем Госжилинспекции РТ

Новым руководителем Государственной жилищной инспекции РТ и главным государственным жилищным инспектором Татарстана стал Александр Тыгин, который ранее занимал должность председателя Комитета Государственного Совета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.
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