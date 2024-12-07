Вот такое недоброе утро🥲 В ночь на субботу, 7 декабря, на сети АЗС "Лукойл" вновь переписали ценники на топливо.
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Вот такое недоброе утро🥲 В ночь на субботу, 7 декабря, на сети АЗС "Лукойл" вновь переписали ценники на топливо.