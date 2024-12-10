Анонсирована док-станция Aoostar AG02 eGPU с поддержкой OCuLink и блоком питания мощностью 500 Вт за $219

Еще в августе Aoostar представила док-станцию AG01 OCuLink eGPU со встроенным 400-ваттным БП, а сегодня компания официально представила ее преемника, 500-ваттную док-станцию Aoostar AG02 eGPU, сохранив акционную / отложенную цену «Черной пятницы» в $219,99 до закрытия окна предварительной продажи 30 декабря.