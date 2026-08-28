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Царьград

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"Кто выдержит такие адские условия?": Крик души фельдшера скорой помощи. Медиков загоняют в кабалу

"Кто выдержит такие адские условия?": Крик души фельдшера скорой помощи. Медиков загоняют в кабалу

Крик души фельдшера скорой помощи прозвучал в прямом эфире. Евгения Комарова указала на то, как медиков в России фактически загоняют в кабалу: "Кто выдержит такие адские условия?"Фельдшер скорой помощи и медицинский блогер Евгения Комарова в программе "Итоги дна с Делягиным" на канале Царьград раскритиковала обязательную трёхлетнюю отработку для выпускников c наиболее дефицитными врачебными специальностями.

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