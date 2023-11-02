Власти Турции ужесточили требования для аренды жилья туристам

Теперь желающие сдать в аренду туристам свое жилье в Турции на срок менее ста дней должны будут получить соответствующую лицензию и согласие всех собственников в этом здании — в отсутствие этих бумаг арендодателей ждет крупный штраф.
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