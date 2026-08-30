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Конец лета: от каких 5 вещей пора избавиться прямо сейчас

Конец лета — идеальный момент разобрать пляжные вещи, детские сборы из лагеря и летний гардероб. Рассказываем, что точно пора отправить в мусор, а что — на переработку.

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