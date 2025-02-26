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Царьград

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"Как же жалко бабулю, точно слезу пущу": депутат Роднина плачется, что санкции мешают путешествовать

"Как же жалко бабулю, точно слезу пущу": депутат Роднина плачется, что санкции мешают путешествовать

Не особо удачно получилось посетовать на тяжкую жизнь и суровую судьбину депутату Госдуме и легенде фигурного катания Ирине Родниной.

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