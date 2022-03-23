Кубок Казахстана по футболу среди женщин. 1-й день. СДЮСШОР №17 разгромил «Кызылорду», «Окжетпес» «Жас-Сункар»

Вчера, завершился первый игровой день группового этапа Кубка Казахстана среди женских команд сезона 2022 года.

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