На Сахалине шторм выбросил на берег рыболовецкий сейнер

Шторм выбросил рыболовецкое судно на берег вблизи села Новиково на Сахалине. Экипаж успел слить топливо, чтобы оно не разлилось в море, рассказал врио начальника Управления по делам ГОЧС администрации Корсаковского района Константин Максимов.
Шторм выбросил рыболовецкое судно на берег вблизи села Новиково на Сахалине. Экипаж успел слить топливо, чтобы оно не разлилось в море, рассказал врио начальника Управления по делам ГОЧС администрации Корсаковского района Константин Максимов.
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