Россиян предупредили о новом обмане мошенников перед Новым годом

Депутат Госдумы Немкин: перед Новым годом мошенники создают фальшивые магазины Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявил, что перед Новым годом мошенники начали использовать новую схему обмана.
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