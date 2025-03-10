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Являются ли США нашим партнёром? Только факты. Без пропаганды

Являются ли США нашим партнёром? Только факты. Без пропаганды

Царьград ФОТО: Christian Ohde/imago stock&people/Globallookpress Обстановка на мировой арене в последние несколько недель кардинально изменилась – США полностью прекратили поставки любого вооружения на Украину, провели переговоры с Россией, а Трамп лично унизил Зеленского на весь мир, помимо этого США встали на сторону России и проголосовали против резолюции ООН, осуждающей действия нашей страны.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Может Трамп и хотел что-то изменить в лучшую сторону, только СИСТЕМА НЕ  ДОПУСТИТ ЭТОГО!! Сдуется Трамп... И заметелят его только так!! КРЕПИСЬ, ТРАМП!!
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