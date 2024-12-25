В торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе прогремел взрыв Этим утром в столице Северной Осетии городе Владикавказ прогремел мощный взрыв.
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В торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе прогремел взрыв Этим утром в столице Северной Осетии городе Владикавказ прогремел мощный взрыв.
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