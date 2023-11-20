Росгвардейцы обеспечили безопасность на футбольном ретро-матче «Локомотив» — «ЦСКА» в Москве

Военнослужащие и сотрудники подразделений Главного управления Росгвардии по городу Москве и соединения по охране общественного порядка Центрального округа, совместно с коллегами из МВД обеспечили правопорядок и общественную безопасность при подготовке и проведения матча между столичными футбольными клубами «Локомотив» — «ЦСКА», который прошел на стадионе «РЖД Арена» в рамках Лиги Легенд.