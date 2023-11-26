В Полтавской области Украины нанесено поражение хранилищам авиатоплива ВСУ

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение хранилищам авиационного топлива ВСУ в Полтавской области, арсеналу авиационных боеприпасов в Черкасской области, живой силе и военной технике противника в 128-ми районах.