Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Полтавской области Украины нанесено поражение хранилищам авиатоплива ВСУ

В Полтавской области Украины нанесено поражение хранилищам авиатоплива ВСУ

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение хранилищам авиационного топлива ВСУ в Полтавской области, арсеналу авиационных боеприпасов в Черкасской области, живой силе и военной технике противника в 128-ми районах.

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