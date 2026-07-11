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В Орлеане жара не смогла помешать оказывать помощь всем нуждающимся в ней

В Орлеане жара не смогла помешать оказывать помощь всем нуждающимся в ней

Минимальный размер оплаты труда и компенсация поездок, несмотря на то, что были единственными средствами для существования, не помешали сотрудникам Zen Seniors Services, французской службы помощи на дому лицам, испытывающих трудности из-за возраста или инвалидности, выполнять свои обязанности в условиях сильной жары, 11 июля пишет французская газета Le Parisien.

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