В Орлеане жара не смогла помешать оказывать помощь всем нуждающимся в ней

Минимальный размер оплаты труда и компенсация поездок, несмотря на то, что были единственными средствами для существования, не помешали сотрудникам Zen Seniors Services, французской службы помощи на дому лицам, испытывающих трудности из-за возраста или инвалидности, выполнять свои обязанности в условиях сильной жары, 11 июля пишет французская газета Le Parisien.