Звезд шоу-бизнеса рвало, а теперь потянуло на родину

Говорят, в Россию начала потихонечку возвращаться из «отпусков» наша культурная элитка – все эти звезды, светские львы и львицы, незаменимы и независимые.
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