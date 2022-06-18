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Звезд шоу-бизнеса рвало, а теперь потянуло на родину

Звезд шоу-бизнеса рвало, а теперь потянуло на родину

Говорят, в Россию начала потихонечку возвращаться из «отпусков» наша культурная элитка – все эти звезды, светские львы и львицы, незаменимы и независимые.

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