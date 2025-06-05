Заметки по нанесению массированных ударов дронами-камикадзе по центральным регионам России

Упавший украинский БПЛА-камикадзе. Изображение ТГ-канал «Топор 18+» В последние дни вооружённые силы Украины (ВСУ) наносили массированные удары беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) камикадзе по центральным регионам России.
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