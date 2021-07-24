Обхохочешься

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Прекрасные фото привлекательных женщин

Прекрасные фото привлекательных женщин

Подборка фотографий милых девушек с шикарной фигурой. Смотрите и заряжайтесь позитивом на рабочую неделю! .

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Владимир Лисуков
Знают и позируют, как сексуальные станки. Оппозиция ЛГБТ, правильной дорогой идёте, товарищи женщины!
Валер Крюков
Вопрос, это для улучшения демографии или реклама путано бизнеса?
Владимир Лисуков
Каждый понимает по своему. В "новой" России многого не понять.
Владимир Лисуков
Каждый понимает по своему. В "новой" России многого не понять.
Владимир Лисуков
Однако, судя по фотографии, мал ещё, чтобы на полуголых девок смотреть. А то пойдёт жизнь кувырком, так как девки не только умеют трахаться, но и доить мужиков.
Валер Крюков
Известный писатель о женщинах высказался - "женщина это жизнеобеспечение влагалища", может вы уже убедились в этом, но это на самом деле так. Женщина восполняет и пополняет популяцию человечества, мозг ее для собственного жизнеобеспечения, но роль ее влагалища намного выше ее личных желаний и он ведет ее по жизни.
Юра Юра
Мясная лавка, любоваться нечем.
Владимир Дорин
Как представлю, как они серут - потенция резко стремится к нулю . . .
graffx Опаньки
Они что это как-то по-другому делают? Странные у вас фантазии...
Денис Ефремов
Девчонки супер...
graffx Опаньки
Море силикона и половина как порно-звёзды.

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