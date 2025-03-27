В интернете продают опасные пептиды для похудения под видом косметики

www.globallookpress.com/Andy Dean/imagebroker.com В РФ незаконно продают в интернете пептидный препарат "Тирзепатид" для лечения ожирения, а еще иные сильнодействующие лекарства подобного рода, рассказали в ассоциации "Антиконтрафакт".
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