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В интернете продают опасные пептиды для похудения под видом косметики

В интернете продают опасные пептиды для похудения под видом косметики

www.globallookpress.com/Andy Dean/imagebroker.com В РФ незаконно продают в интернете пептидный препарат "Тирзепатид" для лечения ожирения, а еще иные сильнодействующие лекарства подобного рода, рассказали в ассоциации "Антиконтрафакт".

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Комментарии
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НК
Наташа Кулешова
Зачем покупать сомнительный по происхождению Мунджаро, если у нас не так давно вышел наш аналог Тирзетта? Не понимаю таких рисков.
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6 час.
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