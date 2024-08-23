В Гатчинском районе начинается реконструкция нового участка трассы Петербург – Псков

Его расширят до шести полос В Гатчинском районе Ленинградской области на федеральной трассе Р-23 Санкт-Петербург – Псков начинаются работы по реконструкции, в рамках которой участок с 59-го по 68-й км расширят до 6 полос.
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