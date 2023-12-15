Активы производителя водки «Хортиця» могут перейти Росимуществу

Минфин России разрабатывает «проект изменений», который подразумевает введение временного управления в отношении российских активов международного алкогольного холдинга Global Spirits, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
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