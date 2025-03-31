Информация для родителей! Записать ребёнка в 1 класс теперь можно на Госуслугах 👏🏼 Подать заявление в школу стало ещё проще – с 1 апреля такая возможность появится на Госуслугах: https://www.
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Информация для родителей! Записать ребёнка в 1 класс теперь можно на Госуслугах 👏🏼 Подать заявление в школу стало ещё проще – с 1 апреля такая возможность появится на Госуслугах: https://www.