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Царьград

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После атаки на украинские порты слово взял лидер подполья Лебедев: "Киев в любом случае придётся бить"

После атаки на украинские порты слово взял лидер подполья Лебедев: "Киев в любом случае придётся бить"

После атаки на украинские порты слово взял лидер подполья Сергей Лебедев. По его оценке, удары уже создают серьёзные сложности для логистики ВСУ, однако для достижения стратегического эффекта этого недостаточно.

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