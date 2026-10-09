Польша: Поздно вечером 8 октября в Люблинском и Подкарпатском (Подкарпатском) воеводствах были ненадолго объявлены воздушные тревоги из-за подозрений в нападениях России на Украину; тревога была снята примерно в 23:50 (21:50 по Гринвичу) после того, как было подтверждено отсутствие угрозы территории Польши.