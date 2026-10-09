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Контрафронт

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Польша: Поздно вечером 8 октября в Люблинском и Подкарпатском (Подкарпатском) воеводствах были...

Польша: Поздно вечером 8 октября в Люблинском и Подкарпатском (Подкарпатском) воеводствах были ненадолго объявлены воздушные тревоги из-за подозрений в нападениях России на Украину; тревога была снята примерно в 23:50 (21:50 по Гринвичу) после того, как было подтверждено отсутствие угрозы территории Польши.

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