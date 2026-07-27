💡 В Алуште и окрестностях на два часа ограничили подачу электроэнергии Отключение электроснабжения произойдёт по техническим причинам, сообщила глава администрации города Галина Огнёва.
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💡 В Алуште и окрестностях на два часа ограничили подачу электроэнергии Отключение электроснабжения произойдёт по техническим причинам, сообщила глава администрации города Галина Огнёва.