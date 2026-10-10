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Переговоры США и Украины в Майами завершились досрочно на фоне сделки по дизелю

Переговоры США и Украины в Майами завершились досрочно на фоне сделки по дизелю

 © Reuters Переговоры представителей США, Украины, европейских властей и НАТО в Майами завершились досрочно, второй день консультаций решили не проводить.

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