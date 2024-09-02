«Винисиус нырнул, когда пробросил мяч. После этого «Реал» контролировал игру». Пеллегрини о пенальти в ворота «Бетиса»

«Бетис» уступил мадридцам в матче 4-го тура Ла Лиги (0:2). На 73-й минуте при счете 1:0 в пользу «Реала» бразилец вышел один на один с голкипером Руем Силвой, пробросил мяч в правую от соперника сторону и упал на газон после того, как вратарь зацепил его ногу.