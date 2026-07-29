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МОСИНФОРМ

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Провоз велосипедов в электричках Московского региона будет бесплатным с 1 по 2 августа

Провоз велосипедов в электричках Московского региона будет бесплатным с 1 по 2 августа

Во время проведения второго Московского ночного велофестиваля пассажиры смогут бесплатно перевозить велосипеды в поездах Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) и Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

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