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Metro новости

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Ночь на 14 октября станет самой холодной с начала осени

Ночь на 14 октября станет самой холодной с начала осени

Ведущий синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем Telegram-канале рассказал о погоде. "Сегодня в нашем регионе самая холодная погода, в Санкт-Петербурге днем будет всего +6…+7 гр.

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