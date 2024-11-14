Арестован генеральный директор "Главного управления специального строительства" Минобороны Александр Молодченко.
Взяли друга Тимура Иванова: Прописан в военной части, имел тесные связи с Украиной
Комментарии
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igor kim
От воровства до предательства один шаг.
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3 час.
ИГ
Ирина Голота
Хотелось бы знать, когда уже будут результаты всех "посадок"? Или воры "отдохнут" от взяток и хорошей жизни, а потом выйдут за недостаточностью улик? 🤔
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2 час.
HotRS
А почему бы нет? Недавно был шум, что Пугачева с Галкиным пытались вывезти антиквариат. Криминал. Но буквально пару-тройку дней назад по ящику была передача, что весь этот антиквариат ничего не стоящие подделки. Всё, криминала нет и невиноватые они.
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2 час.
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