Взяли друга Тимура Иванова: Прописан в военной части, имел тесные связи с Украиной

Хотелось бы знать, когда уже будут результаты всех "посадок"? Или воры "отдохнут" от взяток и хорошей жизни, а потом выйдут за недостаточностью улик? 🤔

HotRS

А почему бы нет? Недавно был шум, что Пугачева с Галкиным пытались вывезти антиквариат. Криминал. Но буквально пару-тройку дней назад по ящику была передача, что весь этот антиквариат ничего не стоящие подделки. Всё, криминала нет и невиноватые они.