Жителей двух районов Алтайского края предупредили о высокой пожароопасности

Спасатели призывают не жечь костры и не бросать непотушенные спички и сигареты Высокая пожароопасность 4-го класса ожидается в Ключевском и Кулундинском районах Алтайского края с 9 по 14 апреля, предупредили в региональном МЧС.
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