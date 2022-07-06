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Орлов: «Матч ТВ» вправе диктовать свои условия РПЛ. Это не шантаж, это бизнес»

Орлов: «Матч ТВ» вправе диктовать свои условия РПЛ. Это не шантаж, это бизнес»

Спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов отреагировал на заявление телеканала «Матч ТВ», который пригрозил разорвать контракт с российской Премьер-Лигой в случае основания нового турнира - Кубка РПЛ.

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