Москвичи отдали на благотворительность 32 млн рублей баллами «Миллиона призов»

Москвичи, проголосовавшие на выборах депутатов Московской городской Думы VIII созыва с 6 по 8 сентября электронным способом и принявшие участие в акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» программы «Миллион призов» направили 32 миллиона рублей на благотворительность.