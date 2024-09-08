Москвичи отдали на благотворительность 32 млн рублей баллами «Миллиона призов»

Москвичи, проголосовавшие на выборах депутатов Московской городской Думы VIII созыва с 6 по 8 сентября электронным способом и принявшие участие в акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» программы «Миллион призов» направили 32 миллиона рублей на благотворительность.
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