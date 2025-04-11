Финансовая мошенническая схема: Проводятся десятки обысков

Правоохранительные органы сообщают о проведении десятков обысков в домах и транспортных средствах администраторов и сотрудников ряда экономических агентов страны по делу о легализации (отмывании) денег, передаёт Noi.
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