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Журнал о бизнесе и инвестициях

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«Ведомости» узнали о планах ВТБ создать центр компетенций по ИИ в Китае

«Ведомости» узнали о планах ВТБ создать центр компетенций по ИИ в Китае

ВТБ рассматривает возможность создания центра компетенций по ИИ в Китае, пишут «Ведомости». По данным газеты, планируется, что это будет физическая площадка для прикладных совместных исследований российских и китайских специалистов и быстрого тестирования устройств с ИИ в Китае без необходимости их ввоза в Россию.

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