«Ведомости» узнали о планах ВТБ создать центр компетенций по ИИ в Китае

ВТБ рассматривает возможность создания центра компетенций по ИИ в Китае, пишут «Ведомости». По данным газеты, планируется, что это будет физическая площадка для прикладных совместных исследований российских и китайских специалистов и быстрого тестирования устройств с ИИ в Китае без необходимости их ввоза в Россию.