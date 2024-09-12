В Херсоне произошли три серии взрывов

В контролируемом украинскими войсками городе Херсоне произошло три серии взрывов. За минувшие сутки сообщения о взрывах поступали дважды, поздно вечером глава назначенной Киевом городской администрации Роман Мрочко сообщил, что взрывы раздались снова.
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