США: Европейская миграционная политика подрывает демократию - Джей Ди Вэнс

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс выразил разочарование результатами выборов в Европе. Граждане требуют разумной политики, но лидеры предлагают обратное, что, по его мнению, подрывает доверие к демократии.
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