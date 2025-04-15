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Царьград

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США: Европейская миграционная политика подрывает демократию - Джей Ди Вэнс

США: Европейская миграционная политика подрывает демократию - Джей Ди Вэнс

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс выразил разочарование результатами выборов в Европе. Граждане требуют разумной политики, но лидеры предлагают обратное, что, по его мнению, подрывает доверие к демократии.

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