Журналист Херш: войска Израиля намерены «сровнять с землей» Газу

Владимир Барышев

И израильские евреи и америкосы ведут себя как фашисты, бомбя ковровыми бомбардировками страны и массово убивая гражданских, во время различных конфликтов и америкосы и израильтяне, нелюди! Сами же израильские евреи и создали всю эту ситуацию за десятилетия противостояния никак не решая проблему Палестины а захватывая ползучей оккупацией землю палестинцев, да и ХАМАЗ то по сути сами и создали в начале, поддерживая и финансируя, в пику Ясиру Арафату, эту организацию так чего теперь обвинять кого то кроме себя!