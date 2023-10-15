Вооруженные силы еврейского государства намерены «сровнять с землей» Газу. С соответствующим утверждением, как указывает Telegram-канал ТАСС, выступил журналист Сеймур Херш.
Журналист Херш: войска Израиля намерены «сровнять с землей» Газу
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Барышев
И израильские евреи и америкосы ведут себя как фашисты, бомбя ковровыми бомбардировками страны и массово убивая гражданских, во время различных конфликтов и америкосы и израильтяне, нелюди! Сами же израильские евреи и создали всю эту ситуацию за десятилетия противостояния никак не решая проблему Палестины а захватывая ползучей оккупацией землю палестинцев, да и ХАМАЗ то по сути сами и создали в начале, поддерживая и финансируя, в пику Ясиру Арафату, эту организацию так чего теперь обвинять кого то кроме себя!
Ответить
11 час.
Свежие комментарии