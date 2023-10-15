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Журналист Херш: войска Израиля намерены «сровнять с землей» Газу

Журналист Херш: войска Израиля намерены «сровнять с землей» Газу

Вооруженные силы еврейского государства намерены «сровнять с землей» Газу. С соответствующим утверждением, как указывает Telegram-канал ТАСС, выступил журналист Сеймур Херш.

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Комментарии
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Владимир Барышев
И израильские евреи и америкосы ведут себя как фашисты,  бомбя ковровыми бомбардировками страны и массово  убивая гражданских, во время различных конфликтов и  америкосы и израильтяне, нелюди! Сами же израильские евреи и создали всю эту ситуацию за десятилетия противостояния  никак не решая проблему Палестины а захватывая  ползучей оккупацией землю палестинцев, да и ХАМАЗ  то по сути сами и создали  в начале,  поддерживая и финансируя,  в пику Ясиру Арафату, эту  организацию так чего теперь  обвинять кого то кроме себя!
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