На Всероссийском смотре-конкурсе по воинскому учету Кубань заняла первое место

В обсуждении повестки совещания приняли участие военный комиссар Краснодарского края Алексей Чугункин и врио руководителя краевого департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Александр Кравцов.
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