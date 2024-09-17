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На Всероссийском смотре-конкурсе по воинскому учету Кубань заняла первое место

На Всероссийском смотре-конкурсе по воинскому учету Кубань заняла первое место

В обсуждении повестки совещания приняли участие военный комиссар Краснодарского края Алексей Чугункин и врио руководителя краевого департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Александр Кравцов.

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