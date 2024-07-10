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Недолго горевала: обманутая мужем Алсу встретила новую любовь

Недолго горевала: обманутая мужем Алсу встретила новую любовь

СМИ сообщили о романе певицы. Певица Алсу Социальные сетиКогда в СМИ появились только первые слухи о проблемах в семье Алсу, многие говорили о том, что кризис в отношениях певицы с мужем Яном Абрамовым назревал давно.

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