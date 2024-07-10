Недолго горевала: обманутая мужем Алсу встретила новую любовь

СМИ сообщили о романе певицы. Певица Алсу Социальные сетиКогда в СМИ появились только первые слухи о проблемах в семье Алсу, многие говорили о том, что кризис в отношениях певицы с мужем Яном Абрамовым назревал давно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии