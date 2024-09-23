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Петербургский дневник

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Булыкин о Лусиано Гонду: в «Зените» начинают забивать все, кто переходит в клуб

Футболисты петербургской команды должны показывать футбол уровнем выше, чем остальные Бывший форвард московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о результативности нападающего «Зенита» Лусиано Гонду.

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