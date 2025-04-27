Прощай, офис! Кто такие фрилансеры и сколько они зарабатывают

Фриланс в современном понимании зародился в США в середине 1970-х годов и был изобретен американцем Джеком Ниллесом.
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