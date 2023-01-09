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Определена официальная граница между Хабаровским краем и Приморьем

Определена официальная граница между Хабаровским краем и Приморьем

Впервые в истории специалисты официально установили границу между Хабаровским и Приморским краями. Протяженность границы составила 1142 км, уточнили в Росреестре.

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