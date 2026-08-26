Эксперт Неживой: идентификация иномарок не спасет автопром без модернизации

Руководитель оперативного штаба независимого профсоюза «Новый Труд» Алексей Неживой считает, что вводимая с 1 января 2027 года обязательная идентификация импортных автомобилей – очередная попытка защитить устаревшего отечественного производителя, а не реальное развитие отрасли.
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