Число пользователей онлайн-кинотеатров выросло в 1,5 раза

Онлайн-кинотеатры стали лидерами на отечественном рынке видеоконтента. Число их пользователей за год выросло почти 1,5 раза — с 36,7 до 53 млн человек, подсчитали в аналитическом агентстве TelecomDaily, который есть в распоряжении «Известий».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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