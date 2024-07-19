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Число пользователей онлайн-кинотеатров выросло в 1,5 раза

Число пользователей онлайн-кинотеатров выросло в 1,5 раза

Онлайн-кинотеатры стали лидерами на отечественном рынке видеоконтента. Число их пользователей за год выросло почти 1,5 раза — с 36,7 до 53 млн человек, подсчитали в аналитическом агентстве TelecomDaily, который есть в распоряжении «Известий».

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