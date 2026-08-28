На Малышева случилось ДТП с тремя машинами – на помощь пришли молодожены

В Екатеринбурге на перекрестке Малышева и 8 Марта произошло ДТП с участием трех машин. «Кадиллак» при не установленных пока обстоятельствах врезался в «Фольксваген», который по инерции врезался во впереди стоящую китайскую иномарку, после чего тот же «Кадиллак» также по инерции врезался в «китайца».