На Малышева случилось ДТП с тремя машинами – на помощь пришли молодожены

В Екатеринбурге на перекрестке Малышева и 8 Марта произошло ДТП с участием трех машин. «Кадиллак» при не установленных пока обстоятельствах врезался в «Фольксваген», который по инерции врезался во впереди стоящую китайскую иномарку, после чего тот же «Кадиллак» также по инерции врезался в «китайца».
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