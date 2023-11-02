Россиянин прокатил полицейского на заднем стекле машины и попал на видео

В Якутске нарушитель во время погони прокатил сотрудника ДПС на заднем стекле своей машины. На кадрах видно, как полицейский повис на задней части автомобиля Toyota, в то время как водитель на большой скорости продолжает движение вдоль улицы.
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